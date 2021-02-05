Netflix презентував трейлер нового документального фільму про життя легендарного футболіста Пеле.
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Як повідомляється, у фільмі буде показаний незвичайний період, коли Пеле, єдиний гравець, який виграв три чемпіонати світу, перетворився з молодої суперзірки в 1958 році в національного героя на тлі радикальної і бурхливої епохи в історії Бразилії.
"У фільмі показано, як Пеле став "королем футболу" і привів збірну своєї країни до історичної перемоги на чемпіонаті світу 1970 року", - йдеться в повідомлення.
Як повідомляється, документальний фільм також міститиме рідкісні архівні зйомки та інтерв'ю колишніх легендарних товаришів по команді Пеле, а також відгуки членів сім'ї, журналістів, художників та інших особистостей, що стали свідками золотого періоду бразильського футболу.
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