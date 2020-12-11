Режисером картини виступить Едвард Бергер.

Netflix зніме новий фільм за романом Еріха Марії Ремарка «На Західному фронті без змін».

Читайте також"Диво-жінка: 1984": вийшов новий трейлер супергеройського фільму (відео)Про це пише Variety.

Виробництво має розпочатися в березні. Голову роль отримав Даніель Брюль («Щасливого Різдва», «П'ята влада», «Ультиматум Борна», «Колонія Дігнідад», «Аліеніст»).

Колишній журналіст Йен Стокелл та продюсер Леслі Патерсон написали сценарій, заснований на романі Еріха Марії Ремарка, опублікованому в 1929 році.

Режисером картини виступить Едвард Бергер («Патрік Мелроуз», «Джек» і «Дойчланд «83»)

На початку цього року Бергер назвав проект «фізичним, інтуїтивним і дуже сучасним фільмом, про який ніколи не розповідали з точки зору моєї країни».

«Зараз у нас є шанс зняти антивоєнний фільм, який справді торкнеться нашої аудиторії», - сказав Бергер.

Продюсером фільму стануть Мальте Грюнерт («Наслідки», «Останнє кохання на Землі», «Найбільш розшукуваний чоловік») та Даніель Дрейфусс («Серхіо», «Ні»).

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Автор: Людмила Жерновська