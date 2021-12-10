За сюжетом головний герой, якого зіграє Джейсон Стейтем, повинен вистежити і зупинити продаж нової смертоносної зброї.

Опубліковано перший трейлер нового шпигунського трилера "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати" режисера Гая Річі.

У головній ролі нового фільму, прем'єра якого запланована на січень 2022 року, зіграють Джейсон Стейтем, а також Обрі Плаза, Х'ю Грант, Джош Хартнетт, Багзі Мелоун і Кері Елвес.

Читайте такожВийшов новий трейлер нуарного трилера "Алея жаху" від Ґільєрмо дель Торо (відео)

За сюжетом фільму супер-шпигун Орсон Форчун (Джейсон Стейтем) має вистежити і зупинити продаж нової смертоносної зброї, технологією якої володіє мільярдер і торговець зброєю Грег Сіммондс (Х'ю Грант). Неохоче об'єднавшись із деякими з кращих оперативників світу (Обрі Плаза, Кері Елвес, Багзі Мелоун), Форчун і його команда наймають найбільшу кінозірку Голлівуду Денні Франческо (Джош Хартнетт), щоб той допоміг їм у їхній секретній місії з порятунку світу.

Відзначається, що раніше фільм був відомий під назвою "П'ять очей", але потім перейменований. Виробництвом картини займається студія STX Entertainment.

Як повідомляв УНІАН, раніше компанія Warner Bros. Pictures Україна опублікувала другий дубльований українською мовою трейлер фільму "Матриця: Воскресіння". Прем'єра довгоочікуваної четвертої частини культового фільму в Україні пройде 22 грудня.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій