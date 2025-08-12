Мультфільм вийде на екрани влітку 2027 року.

Студії Universal і DreamWorks Animation перенесли вихід "Шрека 5" з 23 грудня 2026 року на 30 червня 2027-го. Це вже друга зміна графіка: спочатку прем’єру планували на наступний липень.

Як пише Variety, причини перенесення не називають, але ймовірно, студія орієнтується на успіх своїх літніх анімаційних хітів - від "Нікчемного я" та "Як приборкати дракона" до "Супербратів Маріо".

За новим планом "Шрек 5" стартує в кінотеатрах менш ніж за тиждень після релізу анімаційного блокбастера Sony "Людина-павук: За межами всесвіту". Попередня груднева дата виходу передбачала, що мультфільм вийде вже після таких прем’єр Disney як "Месники: Судний день" та "Льодовиковий період 6".

Одночасно Universal перенесла ще один проєкт - таємничий анімаційний фільм студії Illumination - з червня на 16 квітня 2027 року.

Новий мультфільм про Шрека

П’ята частина культової франшизи продовжить історію харизматичного болотного огра, його родини та друзів.

Хоча сюжет тримають у секреті, очікується повернення оригінального акторського складу озвучення - Майка Маєрса (Шрек), Едді Мерфі (Осел) та Камерон Діас (Фіона).

"Шрек 5" має поєднати знайомий гумор і казкову сатиру з новими пригодами та сучасними культурними відсилками.

Стрічку створює DreamWorks Animation у співпраці з Universal Pictures, і вона стане першим великим поверненням героя на великий екран з 2010 року, коли вийшов "Шрек назавжди".

