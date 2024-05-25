Блискучий детектив Бенуа Бланк повернеться вже у 2025 році.

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив офіційно оголосив про продовження хітового детективної комедії "Ножі наголо" (Knives Out) з Деніелом Крейгом у ролі блискучого детектива Бенуа Бланка.

"Бенуа Бланк повертається у своїй найнебезпечнішій справі", – коротко говориться про новий фільм в відео-анонсі на сторінці сервісу в YouTube.

З ролику також стає відомо, що третя частина фільму "Ножі наголо" вйде на екрани в 2025 році та матиме назву "Прокинься, мрець" (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery).

Також в анонсі з'явилося підтвердження, що режисером та сценаристом продовження франшизи знову стане Раян Джонсон, який також придумав першу та другу частини.

Франшиза "Ножі наголо"

Наприкінці 2019 року в світовий прокат вийшла детективна комедія "Ножі наголо" в стилі романів Агати Крісті, сюжет якої обертався навколо розслідування вбивства ексцентричного письменника культових детективів Харлана Тромбі на вечірці з нагоди його 85-річчя.

Стрічка моментально стала хітом: її хвалили за неординарний сюжет, тонкий гумор та блискучий акторський склад – головні ролі зіграли Деніел Крейг (серія фільмів про Джеймса Бонда, "Дівчина з татуюванням дракона" Девіда Фінчера), Ана Де Армас ("Той, що біжить по лезу 2049", "007: Не час помирати"), Кріс Еванс (Капітан Америка у "Месниках"), Джеймі Лі Кертіс (франшиза "Хелловін", "Шалена п'ятниця") та багато інших.

При бюджеті в 40 мільйонів доларів фільм зібрав в прокаті понад 300 мільйонів доларів та отримав купу престижних відзнак, в тому числі номінацію на "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій для режисера Райана Джонсона.

Цілком логічно, що глядачі дуже хотіли побачити продовження "Ножів наголо", і навесні 2021 року нарешті стало відомо, що стрімінговий гігант Netflix виклав 450 мільйонів доларів за права на випуск ще двох частин франшизи. Тоді ж стало відомо, що у наступних частинах з оригінального касту фільму повернеться лише Деніел Крейг в ролі детектива Бенуа Бланка.

Друга частина франшизи під назвою "Ножі наголо: Скляна цибуля" вийшла онлайн на Netflix в грудні 2022 року. Цього разу ексцентричний детектив Бенуа Бланк вирушив у подорож до Греції та випадково потрапив на приватну вечірку до технологічного магната Майлза Брона. Щоб розважити гостей, той вигадав гру, учасники якої мають розв'язати вбивство. Однак невдовзі відбулося справжнє вбивство, і кожен з колоритних персонажів мав свої мотиви для цього. Детектив Бенуа Бланк мав докопатися до істини до того, як загине ще хтось.

У цій частині, окрім Крейга, зіграли Едвард Нортон ("Бійцівський клуб", "Бердмен"), Жанель Моне ("Місячне сяйво", "Антебеллум"), Кетрін Хан ("Дуже погані матусі", серіал "ВандаВіжен"), Джессіка Хенвік ("Матриця: Воскресіння", "Сіра людина"), Кейт Хадсон ("Як позбутися хлопця за 10 днів", "Війна наречених"), Дейв Батиста ("Вартові Галактики", "Армія мерців", "Дюна") та інші.

Загалом продовження також отримало позитивні відгуки, хоча його оцінки на кіноагрегаторах все ж були дещо нижчими, ніж у пергого.

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