У мультфільмі також з'являться нові персонажі, яких не було раніше в оригіналі.

"Союзмультфільм" опублікував перший трейлер перезапуску мультфільму "Ну, погоди!". Прем'єра запланована на грудень 2021 року.

Трейлер розміщений на YouTube-каналі "Союзмультфільму".

Зайця озвучив російський шоумен Дмитро Хрустальов, а вовка — комік Гарік Харламов.

Читайте також"Мій син": чи варто дивитися трилер-ремейк з Джеймсом МакЕвоєм у головній ролі (огляд)Раніше творці перезапуску "Ну, погоди!"розповіли, що вирішили поміняти вік героїв, а також позбавити їх шкідливих звичок. Так, у нових епізодах вовк став трохи молодший, а заєць - старший.

Зазначається, що типаж персонажів залишився колишнім — заєць дражнить вовка, а останній опиняється в кумедних ситуаціях. Цікаво, що у перезапуску вовк взагалі не куритиме, зате стане геймером, це його нова погана звичка.

Перший сезон перезапуску "Ну, погоди!"складатиметься з 52 серій. Реліз приурочений до 50-річчя оригіналу.

"Ну, погоди!"- популярна серія радянських і російських мультфільмів. Пілотний випуск вийшов на екрани в 1969-му, в тому ж році вийшов перший мультфільм основної серії. В основі сюжету лежить гонитва вовка за зайцем, після якої заєць завжди неушкоджений, а вовк говорить або кричить йому: "Ну, заяц, ну, погоди!".

Автор: Ольга Робейко