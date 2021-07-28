Канал 1+1 шукає талановитих співаків від 16 років. А хто стане зірковими тренерами нового сезону "Голосу країни", поки тримається в таємниці.

Телеканал 1+1 оголошує кастинг 12 сезону вокального шоу "Голос країни". Чотири зіркові тренери змагатимуться за потужні голоси учасників.

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"Голос" 12 сезон - які нововведення чекають на глядачів шоу?

У 2021 році, крім традиційного онлайн-кастингу, глядачі зможуть взяти участь у створенні шоу й стати "Агентом Голосу". Відтепер кожен глядач може надіслати відеозапис співу свого талановитого друга або близької людини. Якщо вокал вразить творців проекту, то співак отримає шанс стати учасником 12 сезону.

Як взяти участь у кастингу шоу "Голос країни"?

Заповнити анкету на сайті casting.1plus1.ua у розділі "Голос країни";

завантажити в будь-яку соцмережу відео з хештегом #голоскраїни #агентиголосу або надіслати відеозапис на сторінку @goloskrainy_official;

найкращі відео учасників будуть прослухані музичним продюсером проекту Русланом Квінтою, й вокалісти отримають можливість виступити на головній музичній сцені країни.

Як повідомляв УНІАН, переможцем 11 сезону шоу "Голос країни" став Cергій Лазановський з Івано-Франківської області. Талановитий співак здобув перемогу у складі команди тренера-дебютанта Дорофєєвої.

Автор: Ольга Робейко