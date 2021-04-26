Хлоя Чжао стала найкращим режисером
Сьогодні, 26 квітня, відбулася церемонія вручення премії "Оскар". Це головна кінонагорода в світі.
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Так, за найкращу режисерську роботу боролися Томас Вінтерберг ("Ще по одній"), Девід Фінчер ("Манк"), Лі Айзек Чан ("Мінарі"), Хлоя Чжао ("Земля кочівників") і Еміральд Феннел ("Дівчина, що подає надії")
А ось перемогти в номінації "Кращий режисер" вдалося Хлої Чжао. Вона стала другою жінкою в світі, яка перемогла в цій номінації.
Оскар-2021: онлайн-трансляція
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