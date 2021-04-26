Названо найкращий фільм / фото ua.depositphotos.com
Сьогодні, 26 квітня, відбулася церемонія вручення премії "Оскар".
Читайте такожNetflix запускає реаліті-шоу зі знаменитостями TikTok
За перемогу в номінації "Кращий фільм" боролися вісім картин. Серед яких були:
- "Суд над Чиказькою сімкою"
- "Земля кочівників"
- "Батько"
- "Юда і чорний Месія"
- "Манк"
- "Минари"
- "Дівчина, яка подає надії"
- "Звук металу"
При цьому взяв "Оскар" тільки один фільм - "Земля кочівників". Відзначимо, що режисера фільму Хлою Чжао визнали найкращою, а також взяла статуетку головна актриса картини.
Відзначимо, що в номінації "Кращий фільм" кіноексперти практично одностайно віддавали перемогу "Землі кочівників" Хлое Чжао. Їй же пророкували звання кращого режисера за цей фільм.
Оскар 2021: онлайн-трансляція
Інші новини УНІАН:
- "Оскар 2021": хто може отримати заповітну статуетку - головні номінанти на премію
- З'явився офіційний тизер нового сезону "Декстера" (відео)
- "Золота малина-2021": оголошені лауреати антипремії Голлівуду
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram