Названо найкращий фільм / фото ua.depositphotos.com

Сьогодні, 26 квітня, відбулася церемонія вручення премії "Оскар".

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За перемогу в номінації "Кращий фільм" боролися вісім картин. Серед яких були:

  • "Суд над Чиказькою сімкою"
  • "Земля кочівників"
  • "Батько"
  • "Юда і чорний Месія"
  • "Манк"
  • "Минари"
  • "Дівчина, яка подає надії"
  • "Звук металу"

При цьому взяв "Оскар" тільки один фільм - "Земля кочівників". Відзначимо, що режисера фільму Хлою Чжао визнали найкращою, а також взяла статуетку головна актриса картини.

Відзначимо, що в номінації "Кращий фільм" кіноексперти практично одностайно віддавали перемогу "Землі кочівників" Хлое Чжао. Їй же пророкували звання кращого режисера за цей фільм.

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Автор: Діана Могилєвич