За перемогу в номінації боролися вісім фільмів.

Сьогодні, 26 квітня, відбулася церемонія вручення премії "Оскар".

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За перемогу в номінації "Кращий фільм" боролися вісім картин. Серед яких були:

"Суд над Чиказькою сімкою"

"Земля кочівників"

"Батько"

"Юда і чорний Месія"

"Манк"

"Минари"

"Дівчина, яка подає надії"

"Звук металу"

При цьому взяв "Оскар" тільки один фільм - "Земля кочівників". Відзначимо, що режисера фільму Хлою Чжао визнали найкращою, а також взяла статуетку головна актриса картини.

Відзначимо, що в номінації "Кращий фільм" кіноексперти практично одностайно віддавали перемогу "Землі кочівників" Хлое Чжао. Їй же пророкували звання кращого режисера за цей фільм.

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Автор: Діана Могилєвич