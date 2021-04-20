Один з продюсерів "Оскара" Стівен Содерберг розкрив деталі майбутньої церемонії.

У 2021 році церемонія вручення "Оскар"25 квітня пройде в незвичайному форматі. Вона буде схожа на фільм, в якому актори зіграють самі себе. Про це виданню Reuters розповів один з продюсерів "Оскара" Стівен Содерберг. Також всі запрошені на церемонію здадуть тест на коронавірус і будуть носити захисні маски.

Формат "Оскара 2021" - що відомо

Для проведення церемонії на залізничному вокзалі Art Deco Union в центрі Лос-Анджелеса буде побудована сцена. А ведучі цього року будуть не тільки відкривати конверти з іменами переможців, а влаштують цілу виставу.

Читайте такожМайкл Кітон вперше за 30 років повернеться до ролі БетменаЦеремонія буде знята у вигляді фільму, а до ведучих приєднаються Бред Пітт, Харрісон Форд і Холлі Беррі в ролі самих себе. Лауреатів премії більше не обмежуватимуть 45 секундами: тепер у виступі вони зможуть виголосити промову або розповісти особисту історію. "Ми хочемо, щоб шоу мало голос", — говорить Содерберг.

Також відомо, що медичні маски на шоу будуть не тільки захистом від коронавірусу, але також зіграють важливу роль в шоу. Можливо, мова йде про маскарад. Церемонії передуватиме 90-хвилинне попереднє шоу з пісенними виступами претендентів. Для гостей, які не можуть приїхати на церемонію, організовують супутникові підключення в прямому ефірі.

Захід транслюватимуть в інтернеті, де його зможе подивитися кожен бажаючий. У 225 країнах світу буде проходити трансляція церемонії. Українці також зможуть подивитися вручення онлайн.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова