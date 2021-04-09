В рамках угоди Netflix отримає доступ до вже існуючих і майбутніх фільмів, що належать Sony.

Кіностудія Sony підписала ексклюзивну діцензійну угоду зі стрімінговим гігантом Netflix, згідно з яким всі фільми виробництва Студії з 2022 року виходитимуть онлайн на платформі.

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Як пише The Hollywood Reporter, серед перших новинок, які вийдуть на Netflix, такі довгоочікувані фільми, як супергеройський фільм жахів за коміксами Marvel «Морбіус» з Джаредом Лето, який вже другий рік не може дістатися кінотеатрів через пандемію, і екранізація гри Uncharted.

Як зазначає видання, на відміну від Disney, NBCUniversal і ViacomCBS, кінокомпанія Sony вирішила не запускати свій власний потоковий сервіс, щоб конкурувати з Netflix. Замість цього студія вирішила розпочати співпрацю з Netflix.

Згідно з умовами угоди, фільми, які Sony планує показувати в кінотеатрах, почнуть виходити на Netflix з 2022 року. Крім перерахованих вище «Морбіуса» і Uncharted, на стрімінговому сервісі також вийдуть трилер «Швидкісний поїзд» з Бредом Піттом у головній ролі та сиквел оскароносного анімаційного фільму «Людина-павук: через всесвіти», а також майбутні проекти в рамках великих франшиз «Джуманджі» і «Погані хлопці».

Джерела видання повідомляють, що угода обійдеться Sony приблизно 1 мільярд доларів.

Відзначимо, останнім часом, враховуючи стрімкий розвиток конкурентів в особі HBO Max, Disney+, Apple TV, Amazon Prime і Hulu, в Netflix задумалися над зміцненням своїх позиції. За останній час компанія оголосила про кілька гучних угод, включаючи покупку франшизи «Ножі наголо» з Деніелом Крейгом за 450 мільйонів доларів і виробництво фільму «Сіра людина» з Райаном Гослінгом і Крісом Евансом з рекордним бюджетом в 200 мільйонів доларів, який повинен запустити нову шпигунську франшизу в дусі «Джеймса Бонда».

Тепер же, завдяки угоді з Sony, Netflix також отримає доступ до бібліотеки компанії, яка включає майже столітній каталог фільмів кінокомпанії Columbia Pictures, а також лейбли Tri-Star, Sony Pictures Classics і Screen Gems. Також Netflix отримає доступ до низки фільмів від Marvel, які стали недоступні для сервісу після запуску Disney+. Згідно з умовами угоди, мова йде про фільми про Людину-павука і Венома.

У свою чергу Netflix в рамках угоди зобов'язалася профінансувати низку фільмів Sony, частину з яких будуть показувати тільки на стрімінговому сервісі, а частину ще й в кінотеатрах.

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Переклад: Марина Григоренко