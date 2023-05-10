Перші три епізоди серіалу вийдуть одночасно 9 червня 2023 на Apple TV+.

Стрімінговий гігант Apple TV+ випустив дебютний трейлер серіалу-антології "Переповнена кімната" (The Crowded Room) з Томом Голландом в головній ролі.

В першому сезоні, знятому за мотивами роману Деніела Кіз "Таємнича історія Біллі Міллігана", головними героями стали чоловік з множинними розладами особистості Денні Салліван і жінка-лікар Рія, яка намагається йому допомогти, а паралельно розібратися з власним життям.

Окрім Голланда ("Людина-павук" від Marvel, "Диявол назавжди", "Загублене серце"), у серіалі зіграли Аманда Сейфрід ("Погані дівчиська", "Мамма Міа!", "Знедолені"), Еммі Россум ("Привид опери", "Безсоромні") і Джейсон Айзекс (франшиза "Гаррі Поттер", "Смерть Сталіна").

Шоуранером серіалу виступив Аківа Голдсман, який свого часу отримав "Оскар" за сценарій до фільму "Ігри розуму" (2001). Також на його рахунку сценарій до таких фільмів, як "Клієнт" (1994), "Бетмен назавжди" (1995) та "Код да вінчі" (2006). Крім того, він працював над окремими епізодами серіалів "Межа", "Зоряний шлях" і "Титани".

Перший сезон серіалу матиме 10 епізодів, перші три з яких вийдуть одночасно 9 червня 2023 року. Решта виходитимуть по одному раз на тиждень з фіналом 28 липня.

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