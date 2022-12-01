Фанати пари дуже зраділи цій новині.

Зірки фільму "Людина-павук" Том Холланд і Зендая заручилися. Про це пишуть іноземні ЗМІ, посилаючись на свої джерела. Фанати пари дуже раді, що актори і в реальному житті разом. Однак привід для радості поки точно не підтверджений парою.

Зазначимо, чутки про роман Тома Холланда і Зендаї з'явилися восени 2021 року. Незадовго до цього пару стали часто бачити разом. Вони потрапляли в кадр папараці в обіймах і навіть під час поцілунку. Потім вони офіційно підтвердили, що перебувають у стосунках.

Попри публічність і величезна кількість зацікавлених шанувальників, подробицями свого особистого життя актори не ділилися.

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ЗМІ також пишуть, що після заручин Зендая планує переїхати до Холланда з США до Великої Британії. Там актор нібито придбав розкішний особняк.

Зазначимо, Тому Холанду 26 років. Він отримав широку популярність здобув після ролі Людини-Павука в Кінематографічному всесвіті Marvel.

Нагадаємо, Тому Холланду не дозволили зняти постільну сцену в "Людині-павуку".

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