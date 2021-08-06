ABSUЯD - це перероблена пісня Silkworms, яку вперше виконали наживо в 2001 році

Легендарні рокери з Guns N'roses випустили нову пісню - ABSUЯD.

Студійний запис виклали на YouTube-каналі групи 6 серпня.

Трек став першим новим записом, опублікованим американською групою за 13 років.

Втім, новою пісню назвати можна тільки з натяжкою. ABSUЯD - це перероблена пісня Silkworms, яка вперше була виконана наживо в 2001 році.

Читайте також"Королі класичного року": AC / DC презентували новий кліп (відео)Трек був записаний для альбому Chinese Democracy, що вийшов в 2008 році, але в підсумку пісню до нього так і не включили.

Продюсерами ABSUЯD виступили фронтмени Аксель Роуз і Карам Костанцо. Останній відповідав безпосередньо за запис і зведення пісні. Запрошеним барабанщиком виступив Брайан Кей Мантія.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого року Guns N'roses написали книгу для дітей Sweet Child O'Mine про племінницю і дочку менеджера групи Фернандо Лебейса.

Автор: Станислав Кожемякин