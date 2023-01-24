В український прокат фільм вийде 30 березня 2023 року.

Вийшов новий трейлер комедійного фентезі "Підземелля і дракони: Честь злодіїв" (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) за мотивами легендарної настільної гри Dungeons And Dragons.

Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 30 березня 2023 року.

В центрі сюжету стрічки – група умілих авантюристів на чолі з харизматичним бардом Еджіном, які вирішать здійснити епічне пограбування, щоб повернути потужну реліквію, яку вони самі ж передали не тим людям. Тепер їм доведеться протистояти "найбільшому злу в світі".

Головні ролі у фільмі виконали Кріс Пайн ("Зоряний шлях", "Диво-жінка", "Джек Раян: Теорія хаосу"), Мішель Родрігес ("Форсаж", "Оселя зла", "Аватар", "Мачете"), Г'ю Ґрант ("Щоденник Бріджит Джонс", "Джентельмени", "Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги"), Реге-Жан Пейдж (серіал "Бріджертони", "Сіра людина"), Софія Лілліс ("Воно", серіал "Мене це не влаштовує"), Джастіс Сміт ("Світ Юрського періоду 2") та інші.

Режисером фільму став Джон Френсіс Делі, відомий за написанням сценаріїв до комедії "Нестерпні боси" та марвелівського "Людина-павук: Повернення додому", а також як режисер екшн-комедії "Нічні ігри" та пригодницької комедії "Канікули".

Настільна гра Dungeons & Dragons

Настільна рольова гра Dungeons & Dragons в стилі фентезі вперше була випущена у 1974 році. Відтоді гра пережила значну кількість перевидань і кілька редакцій правил. Поточна називається Dungeons & Dragons 5 (2014). Вона вважається найпопулярнішою настільною рольовою грою у світі й здійснила значний вплив на масову культуру та фентезі.

У грі традиційно беруть участь ігровий майстер (або повелитель підземелля) та кілька гравців. Для гри необхідні розкреслене поле, мініатюри персонажів та аркуші з записами їхніх характеристик, гральні багатогранники і посібники з правилами. Додатково для наочності можуть використовуватися мініатюрні декорації. Кожен гравець керує діями одного персонажа ігрового світу, переміщуючи його фігурку "підземеллям" із квадратною розміткою. Повелитель не має власного персонажа в грі, але він діє від імені всіх неігрових персонажів – ворогів чи помічників. Також він описує сам світ і події, що в ньому відбуваються.

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