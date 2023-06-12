Він налічуватиме аж 12 серій.

Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" викликав справжній фурор у світовому кінематографі. Не тільки в Україні, а й у США збираються повні зали, щоб подивитися мультик за мотивами драми-феєрії "Лісова пісня" та образів народної міфології.

Тепер же стало відомо, що "Мавка. Лісова пісня" розширює свої горизонти. Як повідомляє Variety, за мотивами мультфільму знімуть серіал.

Дія серіалу буде відбувається відразу після битви між людьми і лісовим стражем, яка сталася, поки інші лісові мешканці спали глибоким зимовим сном.

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Ксенія Баранова з Film.UA розповіла, що Мавці і її друзям належить пройти нові випробування і допомогти лісу відновитися після битви. Крім того, у головної героїні з'явиться новий друг, який буквально притягує до себе проблеми.

Варто відзначити, що аніматори працювали над мультфільмом під час війни з бомбосховища. Але навіть незважаючи на це, їм вдалося зробити так, щоб "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішою картиною за всю історію України. На даний момент "Мавка" продана більш ніж 80 країнам.

"Мавка. Лісова пісня" - сюжет

У центрі сюжету добра і наївна Мавка, яка прокидається навесні, щоб розбудити інших лісових духів. Однак їхню гармонію порушує музикант Лукаш, який заради порятунку свого хворого дядька погоджується виконати наказ злої Килини.

Він відправляється в таємничий ліс, щоб знайти дерево життя. Але, насправді, Килина хоче знайти вічну молодість, завдяки листку з цього дерева, а не допомогти його дядькові.

У лісі Лукаш знайомиться з Мавкою і між ними виникають почуття. Але злісна Килина ні перед чим не зупиниться. Вона налаштовує місцевих жителів проти лісових духів і намагається знищити ліс. Між ними починається битва.

Під час цієї битви Мавка закликає Сидячого в Скелі наділити її смертоносною вогняною силою. Завдяки цій силі Мавка виганяє жителів села з лісу, але її душа відправляється до Сидячого в Скелі. І тільки музика Лукаша дозволяє їй врятуватися.

Нагадаємо, росіяни вкрали український мультфільм "Мавка. Лісова пісня". На території країни-агресора його показують як "досеансне обслуговування".

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