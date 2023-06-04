Мультфільм вже встановив не один рекорд за розкупленими квитками в Європі. На черзі - США.

Український "Мавка. Лісова пісня" була представлена на екранах кінотеатрів США. Анімаційний фільм вже став одним з найкасовіших в Україні і в Європі, на черзі - підкорення американського ринку.

Прем'єра "Мавки" в США відбулася ще 24 травня. З тих пір на покази регулярно ходять не тільки українці, які проживають за кордоном, а й американці.

"Леся Українка менш перекладена, менш знана, але вона є справжньою європейкою в кращому значенні цього слова: людина, яка володіла вісьмома іноземними мовами, яка досконало знала європейську культуру. Тому, коли ми тут цим прекрасним мультфільмом сьогодні нагадуємо американцям, що ми є частиною європейської культури, коли ми знайомимо їх із нашою творчістю, то ми ще раз підкреслюємо, що Україна жива і буде вічно жити, бо вона має в серці те, що не вмирає", - сказала радниця посольства України в США Катерина Смаглій в коментарі "Радіо Свобода".

Раніше УНІАН писав, що "Мавка. Лісова пісня" побила рекорд і стала найкасовішим українським фільмом. Як повідомили творці, "Мавка" обігнала "Скажене весілля", "Захара Беркута" і багато інших фільмів. Анімаційний фільм вже зібрав на 10 мільйонів більше комедії "Я, ти, він, вона".

Нагадаємо, фільм "Мавка. Лісова пісня" створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня".

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