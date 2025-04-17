Прем'єра продовження хітового серіалу відбудеться 8 травня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Peacock нарешті показав перший трейлер другого сезону комедійно-детективного серіалу "Покерфейс" (Poker Face) від творця франшизи "Ножі наголо" Раяна Джонсона.

В центрі сюжету серіалу – офіціантка в казино Чарлі Кейл, яка має незвичайну здібність розуміти, коли хтось бреше. Тікаючи від свого боса, дівчина подорожує Америкою та, використовуючи свої уміння, допомогає розв'язувати злочини тим, кого вона зустрічає на шляху.

Головну роль у серіалі виконує Наташа Ліонн (серіали "Помаранчевий – хіт сезону", "Матрьошка").

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Також з трейлера стало відомо, що в серіалі знову повернеться персонаж Саймона Гелберга ("Аннетт", серіал "Теорія великого вибуху") – він повторить роль агента ФБР Луки Кларка, який вже раніше співпрацював з Чарлі.

Решта персонажів у фільмі здебільшого обмежуються появою в одному епізоді, оскільки кожен з них присвячений новій справі. При цьому, як і в першому сезоні, до касту другого потрапило чимало топ-зірок, в тому числі Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка"), Кумейл Нанджіані ("Вічні", "Мисливці на привидів: Крижана імперія", серіал "Кремнієва долина"), Джанкарло Еспозіто (серіали "Пуститися берега", "Мандалорець", "Хлопаки"), Джастін Теру ("Малголленд Драйв", "Бітлджюс Бітлджюс"), Джон Чо ("Гарольд і Кумар відриваються", франшиза "Зоряний шлях", серіад "Ковбой Бібоп"), Аквафіна ("Шан-Чі та легенда десяти кілець", "Ренфілд"), Мелані Лінскі (серіали "Шершні", "Останні з нас"), Кеті Голмс ("Бетмен: Початок", серіал "Затока Доусона") та багато інших.

Другий сезон серіалу налічуватиме 12 епізодів, перші три з яких вийдуть одночасно 8 травня 2025 року.

Перший сезон серіалу вийшов на початку 2023 року і був схвально сприйнятий як критиками, так і глядачами. Наразі його оцінка на IMDb становить 7,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 98% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжівсть" і 81% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 84 зі 100 балів з позначкою "Обов'язкове до перегляду" (відповідає характеристиці "всезагальне визнанная"), а широка аудиторія – в 6,5 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

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