Нова частина хітової детективної комедії має вийти вже у 2025 році на Netflix.

Наприкінці минулого тижня стрімінговий сервіс Netflix офіційно підтвердив початок роботи над третьою частиною хітової детективної комедії "Ножі наголо" (Knives Out). Тоді ж було оголошено, що новий фільм про пригоди блискучого детектива Бенуа Бланка матиме назву "Прокинься, мрець" (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery), а його вихід запланований на 2025 рік.

Тепер же стало відомо, що окрім Деніела Крейга (серія фільмів про Джеймса Бонда, "Дівчина з татуюванням дракона" Девіда Фінчера), який повернеться до ролі детектива Бланка, у новій частині франшизи зіграють троє зірок, чиї імена особливо активно лунали на голлівудському Олімпі протягом 2023-2024 року.

Зокрема, як повідомляє Variety, одну з головних ролей у фільмі "Ножі наголо 3" отримав ірландський актор Ендрю Скотт, який став широко відомий ще у 2010-2012 роках завдяки ролі геніального злочинця Джима Моріарті у британському серіалі "Шерлок" (з Бенедиктом Камбербетчем). Протягом наступних 10 років він, звісно, без діла не сидів, зігравши у таких популярних серіалах, як "Погань", "Темні матерії", "Порожня корона" та "Чорне дзеркало". Однак у 2023-2024 роках про нього заговорили з новою силою після виходу романтичної ЛГБТ-драми "Всі ми незнайомці", що була названа одним з десяти найкращих незалежних фільмів 2023 року за версією Національної ради кінокритиків США та отримала шість номінацій на премію BAFTA, а також серіалу "Ріплі" від Netflix.

Крім того, ролі у фільмі отримали зірка "Повстання Штатів" Алекса Гарленда та "Прісцилли" Софії Копполи американка Кейлі Спені (за роль в останньому вона була нагороджена Кубком Вольпі Венеційського кінофестивалю 2023 року як найкраща акторка) та британець Джош О'Коннор, який запалив у "Суперниках" Луки Гуаданьїно та "Химері" Аліче Рорвахер.

Зауважимо, сценаристом і режисером фільму "Ножі наголо 3" стане Райан Джонсон, який зняв і попередні дві частини. Подробиці сюжету ще не розголошуються, але Джонсон і Крейг вже заявили, що це буде "найнебезпечніша справа Бланка".

