Помер французький актор і режисер Жан-Луї Трентіньян. Йому був 91 рік.

Смерть актора підтвердила його дружина Маріан Хепфнер, передає Lemonde.

Артист "помер від старості сьогодні вранці у себе вдома в регіоні Гар в оточенні своїх близьких", - сказала дружина актора французьким ЗМІ.

Найвідомішими роботами Трентіньяна стали фільми "Чоловік і жінка", "Любов", "Обгін","І Бог створив жінку" і "Конформіст".

Хто такий Жан-Луї Трентіньян

Жан-Луї Трентіньян народився 11 грудня 1930 року в місті Пьолан на півдні Франції. У 19 років він потрапив на виставу п'єси "Скупий" Мольєра в постановці Шарля Дюллена і кинув юридичну освіту, щоб зайнятися театральним мистецтвом.

У 1956 році актор дебютував в кіно у фільмі "Якщо хлопці всього світу..." Крістіан-Жака. У тому ж році Трентіньян знявся разом з Бріжит Бардо в стрічці Роже Вадима "І Бог створив жінку". Серед інших помітних ролей артиста - "Ніч у Мод", "Велична Анжеліка", "Обгін", "Місто втрачених дітей" і "Любов".

Жан-Луї Трентіньян був лауреатом Берлінського кінофестивалю (фільм "Людина, яка бреше") і премії "Сезар" ("Любов", 2012 рік).

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