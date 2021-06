2 червня Уоттс відзначає свій день народження.

Барабанщик британської рок-групи "The Rolling Stones" Чарлі Уоттс сьогодні відзначає своє 80-річчя.

На честь його свята розповідаємо, як він прославився на весь світ, з чим йому довелося зіткнутися і як він поборов смертельну хворобу.

Чарлі Уоттс: приєднання до "The Rolling Stones"

Свою музичну кар'єру Уоттс починав в одному з лондонських клубів. Там він познайомився з Брайаном Джонсом, Міком Джагером і Кітом Річардсом. У 1963 він приєднався до групи The Rolling Stones в якості барабанщика, a пізніше розробив дизайн обкладинок деяких альбомів.

Одного разу з солістом групи Мік Джаггером у Уоттса трапилася кумедна історія. Якось нетверезий Джаггер подзвонив Уоттсу в його готельний номер і запитав: "Де мій барабанщик?" Уоттс встав, поголився, одягнув костюм з краваткою і ідеально начищені туфлі, піднявся по сходах, вдарив Джаггера по обличчю і сказав: "Ніколи більше не називай мене "твій барабанщик". Це ти мій чортів співак!"

Читайте такожСпівачка Tayanna випустила дитячі казки у власній озвучці

Чарлі Уоттс: особисте життя

Ще в 1964 році Уоттс одружився на Ширлі Енн Шеферд. Незабаром у пари з'явилася дочка Серафима. Варто відзначити, що попри шалену популярність групи, в якій перебував Чарлі, йому все ж вдалося зберегти вірність своїй дружині.

Чарлі Уоттс: алкоголь і наркотики

У середині 1980-х споживання алкоголю і наркотиків для Уоттса стало проблемою. Таким чином він намагався пережити сімейні труднощі і кризу середнього віку.

"Я був зовсім іншою людиною починаючи приблизно з 1983 року, і покінчив з цим в 1986. Я мало не втратив свою дружину і все інше через свою поведінку", - говорив раніше Чарлі в багатьох інтерв'ю.

Чарлі Уоттс: перемога над раком

У червні 2004 року барабанщику діагностували рак горла, хоча він кинув палити ще в кінці 1980-х. Він пройшов курс радіотерапії, і рак перейшов в стадію ремісії. Потім Чарлі повернувся в свій колектив і продовжив виступати.

The Rolling Stones - Doom And Gloom

The Rolling Stones - Miss You

The Rolling Stones - Anybody Seen My Baby

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич