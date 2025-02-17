В широкий прокат український номінант на головну кінопремію світу вийде вже 6 березня 2025 року.

6 березня 2025 року в кінотеатрах України стартує широкий прокат документального фільму "Порцелянова війна" (Porcelain War), який цьогоріч номінований на премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

Стрічка розповідає про трьох митців-керамістів з Харкова: Славу Леонтьєва, його дружину Анну Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова. Після початку повномасштабної війни вони залишаються у прифронтовому місті та продовжують створювати витвори мистецтва з порцеляни, закарбовуючи на крихітних фігурках своє ідилічне минуле, непевне сьогодення та багатонадійне майбутнє.

Зняв фільм дует режисерів – українець Слава Леонтьєв (і одночасно один з героїв фільму) та американець Брендон Белломо ("Чупа").

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Як нагадали у пресслужбі кінокомпанії "Артхаус Трафік", світова прем'єра стрічки спільного виробництва США, України та Австралії відбулась ще на початку 2024 року на найбільшому американському кінофестивалі незалежного кіно "Санденс", де "Порцелянова війна" отримала Ґран-Прі журі конкурсу американської документалістики.

Загалом на рахунку фільму вже 48 перемог і відзнак на міжнародних подіях, зокрема, на кінофестивалях у Карлових Варах, у Сан-Франциско, Клівленді, Сіетлі, на фестивалі документального кіно Hot Docs, премії Cinema Eye Honors та інших, а нещодавно стрічка отримала премію Гільдії режисерів США (DGA Awards).

Стрічка отримала схвальні відгуки критиків та глядачів, які оцінили її на 7,4 бали на IMDb та дали 95% "свіжост" на Rotten Tomatoes. Видання Screen Daily назвало фільм "особистою сповіддю, що майже як живий альбом спогадів, який поступово наповнюється новими образами", а в Los Angeles Times побачили "захопливий образ спротиву, де територія – не просто земля, за яку йде боротьба, а й стан колективної свідомості". Крім того, фільм увійшов до списку 10 найкращих документальних стрічок 2024 року за версією Deadline.

Нагадаємо, церемонія вручення премії "Оскар 2025" відбудеться 2 березня, а вже за кілька днів "Порцелянову війну" можна буде нарешті подивитися в кінотеатрах України – до цього українські кіномани мали шанс подивитися фільм лише кілька разів під час фестивальних показів.

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