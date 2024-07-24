Вихід фільму запланований на кінець 2024 року.

Кінокомпанія Searchlight Pictures нарешті показала перший трейлер музичного біографічного фільму "Повна невідомість" (A Complete Unknown), в якому Тімоті Шаламе ("Вонка", "Дюна") втілив образ рок-легенди Боба Ділана.

Фільм розповідає про приїзд 19-річного Боба Ділана до Нью-Йорка в 1961 році, щоб знайти свого героя, хворого співака Вуді Гатрі. Хлопець швидко вливається у фолк-сцену Нью-Йорка, яка визнає його талант. Він виступає на концертах в головних клубах і незабаром стає сенсацією Columbia Records. У фільмі розповідається про те, як Ділан став культурним феноменом, про його міцні стосунки у світі народної музики та його остаточний відхід від фольку до електроніки, що збентежило його шанувальників і розчарувало музичне співтовариство, яке першим прийняло його.

Окрім Шаламе у фільмі зіграли Моніка Барбаро (Джоан Баез), Ель Феннінг (Сільві Руссо), Едвард Нортон (Піт Сіґер), Бойд Голбрук (Джонні Кеш), Нік Офферман (Алан Ломакс), Скут Макнейрі (Вуді Гатрі) та інші.

Режисером фільму виступив Джеймс Менголд ("Переступити межу", "Потяг на Юму", "Росомаха", "Логан", "Ford проти Ferrari", "Індіана Джонс і реліквія долі").

Вихід фільму запланований на кінець 2024 року, однак точна дата наразі невідома.

Боб Ділан – чим відомий

Американський співак українсько-єврейського походження, композитор, поет і гітарист Боб Ділан (Bob Dylan, справжнє імя Роберт Аллен Ціммерман) народився 24 травня 1941 року в місті Дулут, штат Міннесота, США.

На сьогоднішній день він випустив 40 студійних альбомів, починаючи з 1962 року. Його останній наразі альбом Shadow Kingdom був випущений у 2023 році. Загалом він продав понад 100 мільйонів платівок, що робить його одним з найуспішніших музикантів сучасності.

З лірики Боба Ділана було запозичено багато крилатих фраз, а його музика вплинула на величезну кількість композиторів.

Починаючи з 1994 року він також видав шість книжок зі своїми малюнками, а його картини були представлені у багатьох відомих галереях.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році легендарний американський музикант і письменник Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури "за створення нових поетичних прийомів у визначній американській пісенній традиції".

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