Керрі усе ж зустрінеться зі своїм колишнім, а Міранда може зважитися на сміливий крок.

У мережі з'явився перший трейлер продовження легендарного "Сексу і міста" - серіалу "І просто так". Другий сезон вже скоро з'явиться на екранах, а тому його творці вирішили заінтригувати глядачів.

Трейлер вже з'явився на YouTube-каналі HBO Max. У кадрі показалися Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс. Актриси Кім Кетролл, яка грала Саманту Джонс в серіалі "Секс і місто", на відео не показали.

До другого сезону також "перейшли" персонажі стендап-зірки Че, з якою Міранда закрутила роман, а також її чоловік Стів. Крім цього, в трейлері без натяків показали, що в другому сезоні точно буде Ейдан, колишній обранець Керрі, з яким вона зустрічалася до Містера Біга.

Головна героїня зважилася написати йому листа. Після цього вони нарешті зустрінуться.

Новий сезон обіцяє здивувати фанатів. Творці зробили кілька інтригуючих натяків, а тепер шанувальникам серіалу залишається лише чекати на прем'єру.

Коли вийде другий сезон "І просто так"

Шанувальникам серіалу "Секс і місто" залишилося чекати зовсім недовго. Вже скоро, 22 червня, відбудеться прем'єра другого сезону "І просто так".

Раніше стало відомо, що в серіалі з'явиться Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс. Вона відмовилася від зйомок у першому сезоні, але зробила виняток для другого.

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