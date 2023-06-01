Актриса не з'являлася в першому сезоні "І просто так", але тепер, мабуть, зважилася зробити виняток.

На фанатів "Сексу і міста" чекає несподіваний сюрприз. У другому сезоні продовження серіалу, яке отримало назву "І просто так", з'явиться один з найяскравіших персонажів - легендарна Саманта Джонс.

Актриса Кім Кетролл, яка зіграла цю роль, нібито погодилася взяти участь у зйомках. Однак вона з'явиться в серіалі лише в одній серії, повідомляє Variety.

За інформацією видання, фанати "Сексу і міста" побачать Саманту Джонс лише у фіналі другого сезону "І просто так". Кетролл погодилася знятися для однієї сцени і вже це зробила. Єдина сцена була знята 22 березня, у Нью-Йорку.

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Повідомляється, що під час зйомок актриса не бачилася з іншими зірками серіалу, навіть з такими як Сара Джессіка Паркер, що грає Керрі Бредшоу. Крім цього, Кетролл не зустрілася з шоураннером "І просто так" Майклом Патріком Кінгом.

Також стало відомо, що саме робитиме Саманта Джонс. Вона нібито поговорить телефоном з Керрі Бредшоу. Крім цього, костюмером для актриси виступили не члени знімальної команди "І просто так".

Кеттролл одягала Патрісія Філд, яка була художником по костюмах в серіалі "Секс і місто". Сама актриса та її представники цю інформацію не коментують.

Продовження "Секс і місто" - що відомо

Ще в 2020 році стало відомо, що легендарний серіал "Секс і місто" отримає продовження, новий серіал назвали "І просто так". Однак одразу ж з'явилася інформація про те, що не всі зірки історії приступлять до зйомок. Актриса Кім Кетрол, яка зіграла Саманту Джонс, навідріз відмовилася від роботи над продовженням серіалу. За чутками, вона сильно посварилася з Сарою Джессікою Паркер.

Перший тизер "І просто так" вийшов у 2021 році. Незабаром глядачі побачили першу серію серіалу і були ошелешені. Сценаристи придумали, як вийти із ситуації зі "зникненням" Саманти. Вона переїхала до Лондона і практично не спілкується з подругами. Але найбільший шок чекав на фанатів пари Керрі Бредшоу і містера Біга, який помер.

Нещодавно стало відомо, що в продовженні серіалу з'явиться колишній хлопець головної героїні. Крім цього, вже названо дату виходу другого сезону "І просто так".

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