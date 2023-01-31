Зйомки фільму почнуться в кінці 2023 року.

Головну роль в байопіку "Майкл", присвячений легендарному співакові Майклу Джексону, зіграє його племінник Джафар Джексон. Відомо, що пошуки героя на цю роль велися по всьому світу, і тільки зараз знайшовся гідний кандидат.

Фільм "Майкл" розповість про життя короля поп-музики Майкла Джексона і його спадщину. Глядачі побачать і культові виступи, завдяки яким він став найвеличнішим артистом всіх часів.

Продюсер Грем Кінг розповів, що зустрів Джафара більше двох років тому і був вражений, як органічно він уособлює дух і особистість Майкла.

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"Це було щось настільки потужне, що навіть після проведення кастингу по всьому світу стало ясно, що він єдина людина, яка може взяти на себе цю роль", - сказав Кінг.

Місце сценариста зайняв Джон Логан ("007: Координати "Скайфолл"" і "007: Спектр"). Зйомки фільму почнуться в кінці року.

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