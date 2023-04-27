В український прокат фільм вийде 14 вересня 2023 року.

Кінокомпанія 20th Century Fox представила перший трейлер детективу "Привиди у Венеції" (A Haunting in Venice), що стане третім фільмом Кеннета Брани про приватного сищика Еркюля Пуаро з ним же в головній ролі.

Цього разу знаменитий детектив Еркюль Пуаро опиниться у моторошній повоєнній Венеції напередодні Дня всіх святих. Він саме вийшов на пенсію і живе наодинці в найгламурнішому місті світу. Одного разу він неохоче відвідує спіритичний сеанс у занедбаному палаццо з привидами. Та коли одного з гостей вбивають, детектив змушений зануритися у зловісний світ тіней і таємниць.

Окрім самого Кеннета Брани, який зіграв Еркюля Пуаро у двох попередніх фільмах – "Вбивство в "Східному експресі" (2017) та "Смерть на Нілі" (2022), в третій частині задіяні Джеймі Дорнан ("Белфаст", "50 відтінків сірого"), Мішель Єо ("Все завжди і водночас", "Шан-Чі та легенда десяти кілець"), Тіна Фей ("30 потрясінь", "Вбивства в одній будівлі"), Келлі Райлі ("Справжній детектив 2", "Єллоустоун"), Кайл Аллен ("Розаліна", "Американська історія жаху: Апокаліпсис") та інші.

Як і два попередніх фільми, "Привиди у Венеції" заснований на романі "королеви детективу" Агати Крісті – цього разу це "Вечірка на Геловін", випущений в 1968 році.

В український прокат фільм вийде 14 вересня 2023 року.

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