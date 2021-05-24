Після успішного старту проект «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» встановив новий рекорд.

Недільний випуск проекту продемонстрував рекордну частку серед українських тревел-шоу за всю історію вимірювання телеперегляду. Частка другого випуску за аудиторією 18-54 (50+) склала 21.7%, рейтинг - 2.7%. Охоплення за аудиторією 4+ (Укр) склало 1.6 мільйонів глядачів.

Окрім того, 23 травня 1+1 посів перше місце серед українських телеканалів із часткою 10.2% за аудиторією 18-54 (50+).

Нагадаємо, у новому проекті «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», присвяченому 30-річчю Незалежності, ведучий вперше досліджує не далекі та екзотичні країни, а рідну Україну. Ведучий розповідає, де і як можна відпочити вже цього літа, відкриває нові туристичні напрямки та показує вже відомі туристичні локації з нового боку.

В неділю, 23 травня, у випуску «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» ведучий досліджував незвичайні місця Причорномор'я. Команда вирушила до Вилкового - плавучого міста недалеко від Одеси. Це місто виноробів, каналів, човнів і рибалок, яке розташоване на 72 рукотворних островах. Телеведучий розповів про особливості місцевих традицій. Разом з місцевими жителями Дмитро Комаров вирушив на риболовлю і показав, який улов можна зловити в водах місцевої «Амазонки».

Глядачам «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» вдалося побачити унікальним Зміїний острів, який є військовим об’єктом, проте має великий туристичний потенціал. Телеведучому надали ексклюзивну можливість зробити обліт південного кордону України разом з представниками державної прикордонної служби на спецтранспорті - гелікоптері МІ-8.

Також команда проекту побувала в унікальному місці – на першій в країні устричній фермі, де своїми очима побачила, в яких умовах вирощують один з головних делікатесів у світі – устриці.

Наступну серію «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» дивіться цієї неділі, 30 травня, о 10:50 на «1+1».

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Автор: Діана Могилєвич