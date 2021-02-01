У результаті флешмобу інвестфонди з Уолл-стріт втратили мільярди доларів.

Кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) екранізує книгу письменника Бена Мезріча про флешмоб користувачів Reddit з акціями GameStop.

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Відповідну угоду Мезріч і MGM уклали 29 січня, хоча повідомлення про флешмоб стали з'являтися близько тижня тому. Такий поспіх пояснюють конкуренцією і популярністю письменника.

Флешмоб, про який знімуть фільм: що відомо

Трейдери-любителі зі спільноти WallStreetBets з форуму Reddit вирішили, що ринок недооцінив американську роздрібну мережу з продажу комп'ютерних ігор GameStop. Вони влаштували флешмоб зі скупки її акцій, значно підвищивши їх вартість.

У підсумку інвестфонди з Уолл-стріт, проти яких грали Учасники флешмобу, втратили мільярди доларів.

Бен Мезріч: чим відомий письменник

Мезріч є автором роману «Мільярдери мимоволі: як створювався Facebook, історія про секс, гроші, геніальність та зраду». Книга розповідає про творців соцмережі Facebook-Марка Цукерберга та Едуардо Саверіна. Саме за її мотивами режисер Девід Фінчер зняв фільм «Соціальна мережа».

Не уточнюється, на якому етапі створення книги про флешмоб знаходиться Мезріч, але вже відомо, що вона буде називатися «Антисоціальна мережа» та відсилатися до фільму про Facebook.

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Автор: УНІАН