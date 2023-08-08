В український прокат фільм "Репродукція майбутнього" вийде 31 серпня 2023 року.

Вийшов офіційний трейлер науково-фантастичної романтичної комедії "Репродукція майбутнього" (The Pod Generation), головну жіночю роль в якій виконала британська актриса Емілія Кларк, яка прославилася завдяки ролі "матері драконів" Дейєнеріс Таргарієн у культовому серіалі "Гра престолів".

Стрічка демонструє свою версію недалекого майбутнього, де на людей чекає їжа з 3D-принтера, кабінки зі справжніми рослинами, психолог-штучний інтелект, та... діти, що формуються та народжуються зі спеціального "яйця" – "pod-а". І, звісно, така "вагітність" має свої ускладнення.

Головні герої фільму – подружня пара Рейчел та Айві, які чекають на таку "дитину з яйця". Вона – розробляє штучний інтелект, а він – викладає ботаніку, яка всім вже непотрібна. Але чи дійсно погляди Рейчел та Айві на природу життя так сильно відрізняються і чи витримють вони випробування незвичайною вагітністю?

Партнером на знімальному майданчику номінантки на премію "Еммі" Емілії Кларк ("Гра престолів", "До зустрічі з тобою", "Термінатор: Генезис", "Таємне вторгнення") став номінант на премію "Оскар" Чіветел Еджиофор ("12 років рабства", "Доктор Стрендж", "Марсіянин").

Сценаристкою та режисеркою фільму виступила Софі Бартез ("Холодні душі", "Пані Боварі"). Оператором "Репродукції майбутнього", яка отримала безліч позитивних відгуків за візуальний ряд, виступив відомий режисер та оператор українського походження Андрій Парех, який також є чоловіком Софі Бартез. Парех відомий, в першу чергу, своєю роботою в якості головного оператора та режисера епізодів культового шоу "Спадкоємці", за що він отримав премію "Еммі" у 2020 році.

"Краса сценарію Софі, їхнє з Андрієм бачення цього проекту – таке чітке візіонерство, яке при цьому – доступне кожному. Я вважаю, що цей фільм, наша історія, історія Рейчел та Алві – універсальна і буде зрозумілою більшості пар і більшості батьків", – розповіла під час презентації фільму на фестивалі незалежного кіно Sundance 2023 Емілія Кларк, яка також виступила в якості його продюсера.

Зазначимо, що за підсумками перших переглядів фільм отримав кардинально протилежні відгуки. Так, якщо на Metacritic критики дали йому 63 бали зі 100, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки", то на Rotten Tomatoes в нього лише 40% схвалення від кінооглядачів. Тим часом, на IMDb у нього 5,8 балів з 10.

В український прокат фільм вийде 31 серпня 2023 року.

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