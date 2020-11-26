Ріккі Мартін поділився з підписниками новими стильними знімками.

Відомий співак Ріккі Мартін поділився з фанатами радісною новиною.

Читайте такожРікі Мартін випустив перший за п'ять років міні-альбомВ своєму Інстаграмі поп-співак повідомив, що його новий альбом під назвою "Пауза" номіновано на премію Греммі.

"Мій останній альбом Pausa щойно був номінований на Grammy у категорії #BestLatinPopOrUrbanAlbum. Дякую! Дякую! Дякую!", - підписав фото співак.

Прихильники співака дуже зраділи новині та засипали його привітаннями.

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Автор: Ірина Погоріла