Співак опублікував нові знімки \ фото instagram.com/ricky_martin
Відомий співак Ріккі Мартін поділився з фанатами радісною новиною.
Читайте такожРікі Мартін випустив перший за п'ять років міні-альбомВ своєму Інстаграмі поп-співак повідомив, що його новий альбом під назвою "Пауза" номіновано на премію Греммі.
"Мій останній альбом Pausa щойно був номінований на Grammy у категорії #BestLatinPopOrUrbanAlbum. Дякую! Дякую! Дякую!", - підписав фото співак.
Мартін поділився з фанатами новиною \ фото instagram.com/ricky_martin
Прихильники співака дуже зраділи новині та засипали його привітаннями.
Останній альбом співака номіновано на Греммі \ фотоinstagram.com/ricky_martin
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