У неділю, 8 листопада, на глядачів телеканалу «1+1» чекає найзворушливіший випуск сезону – у одинадцятому прямому ефірі головного танцювального шоу зірки вийдуть на паркет з найріднішими людьми – батьками, родичами та іншими членами родини. Деякі учасники вперше покажуть своїх рідних та коханих.

Четвертий сезон оновлених «Танців із зірками» поволі наближається до фіналу, і цей тиждень стане ще більш напруженим для зірок, адже починаючи із одинадцятого ефіру учасники будуть демонструвати по два танцювальні номери кожного ефіру. Цієї неділі зірки станцюють два танця – один зі своїми рідними, а другий танець із класичної бальної програми виконають разом зі своїми партнерами. Дві пари, які за результатами оцінок суддів та глядачів опиняться у зоні ризику, будуть танцювати «танець за життя». Їхню долю на проекті вирішаватимуть судді.

Читайте такожМістичний готель на «Танцях з зірками-4»: зірки обміняються партнерами та перевтіляться у загадкових героїв на паркеті

Вже традиційно до суддів доєднається четвертий запрошений суддя – учасник минулих сезонів проекту. Цієї неділі запрошеною суддею стане переможниця третього сезону «Танців з зірками», акторка Ксенія Мішина. Спеціальними гостями із музичними виступами стануть співак Макс Барських та учасниця «Голос діти-4», артистка продюсерського центру MONATIK Corporation – NiNO.

Нагадуємо, щонеділі глядачі можуть підтримати своїх фаворитів. Умови голосування залишаються незмінними: віддати голос глядачі зможуть зателефонувавши, надіславши смс-повідомлення або проголосувавши у додатку«1plus1.video».

З одного мобільного номеру можна зробити 50 дзвінків або надіслати 50 смс, а також можна голосувати за допомогою мобільного додатку «1plus1.video». У ньому доступна функція «Суперголос», яка дорівнює 7 смс повідомленням. Кожен глядач протягом одного ефіру може віддати 50 «Суперголосів» за одного учасника.

З ким саме із рідних учасники сезону танцюватимуть під час «родинного ефіру» «Танців з зірками» та хто стане ведучим балкону цього разу, дивіться цієї неділі о 21:00 на телеканалі «1+1».

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН