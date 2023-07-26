Російські кінотеатри більше не зможуть вчасно показувати якісні піратські копії голлівудських блокбастерів.

Голлівудські кінокомпанії-мейджори змогли вирахувати продавців і схему поставок в Росію піратських копій блокбастерів для великих екранів, тож тепер російські кіноглядачі ще не скоро зможуть побачити в місцевих кінотеатрах піратські копії гучних новинок "Барбі" і "Оппенгеймер".

Як пишуть "Ведомости" з посиланням на топ-менеджерів двох великих російських кіномереж і топ-менеджера ще однієї кінопрокатної компанії, постачальників нелегального контенту в Росію було кілька: це, по-перше, кінотеатри з Казахстану.

"Їх вдалося вичислити за вотермарками (цифровими мітками), які прокатник ставить при передачі копій фільмів кіномережам або кінотеатрам. Також деякі копії були без міток, що говорить про те, що витік міг статися в офісі мейджора в СНД або структурах, пов'язаних з ним або задіяних в роботі над локалізацією фільму", – пояснило джерело.

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Таким чином, на російському ринку на даний момент не залишилося пропозицій з продажу кінотеатральних версій блокбастерів, тому місцевим кінотеатрам доведеться дуже довго чекати на появу найгучніших фільмів в мережі, а після цього ще буде потрібен деякий час на професійний переклад і озвучку.

Гендиректор однієї з російських компаній Антон Сіренко припустив, що "Барбі" і "Оппенгеймер" вийдуть в російському прокаті не раніше осені, оскільки фільми в достатньому для кінопоказів розширенні з'являються в Мережі, як правило, в рамках офіційного цифрового релізу, а у випадку з комерційно успішними фільмами "цифрове вікно" може досягати ста днів з моменту прем'єри.

Водночас гендиректор "Централ партнершип" Вадим Верещагін зазначив, що у цифрових копій фільмів якість картинки і звуку істотно гірша, ніж у кінотеатральних версій: "В онлайн-версії картинка адаптована під інший формат екрану. І в якій би хорошій якості відео не лежало в Інтернеті, воно після компресії при показі на великому екрані буде сильно відрізнятися від формату JPEG2000, який використовується для театрального кінопрокату", – пояснив він.

Відхід великих голлівудських кінокомпаній з Росії

Після початку повномасштабного військового втореження Росії в Україну в лютому 2022 року, п'ять найбільших голлівудських кіностудій (Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount, Universal – ред.) повністю пішли з РФ – вони закрили свої російські філії і відкликали права на всі нові фільми (а це, по суті, всі головні блокбастери).

Проте, незабаром росіяни придумали різні нелегальні схеми за допомогою третіх сторін, за якими високоякісні піратські копії фільмів цих кіностудій потрапляли в російські кінотеатри.

Втім, далеко не всі іноземні кіностудії виявилися такими ж свідомими. Низка провідних міжнародних незалежних дистриб'юторів, включаючи Lionsgate, STXInternational, FilmNation, A24 та Pathé, досі без будь-яких докорів сумління продають фільми в російські кінотеатри, абсолютно не турбуючись, що зароблені від таких показів гроші росіяни потім пускають на війну в Україні.

Серед найгучніших новинок, що опинилися офіційно в російських кінотеатрах протягом минулого року, такі фільми, як бойовик Lionsgate "Джон Вік: Глава 4", оскароносний "Все завжди і водночас" від A24 і відразу два фільми Гая Річі – "Операція Фортуна" і "Перекладач". Також в Росію активно продають свої новинки багато європейських і азіатських кінокомпаній.

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