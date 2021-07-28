Перевірка проводилася стосовно чотирьох російських гуртів – Louna, "Порнофільми", Wildways, а також Anacondaz.

СБУ не знайшла підстав для заборони на в'їзд російським гуртам до України, які мають виступити на музичному фестивалі "Файне місто" у Тернополі.

Це вирішено після проведеної Службою безпеки України перевірки всіх російських громадян, які приїдуть на фестиваль, пише Zaxid.net.

"Перевірка щодо законності перебування на території України та перетину кордону російськими громадянами, які беруть участь у фестивалі "Файне місто" завершилася вчора, 27 липня. Підтав для заборони перебувати в Україні російським гуртам не має", – заявили в СБУ.

Перевірка проводилася стосовно обслуговуючого персоналу та учасників чотирьох російських гуртів – Louna, "Порнофільми", Wildways, а також Anacondaz. Останні в 2017 році виступали в окупованому Криму, після чого СБУ заборонила музикантам в’їзд до України на три роки. У 2020 році термін заборони закінчився.

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Нагадаємо, приводом для перевірки стало звернення мерії Тернополя, у якому чиновники просили здійснити належну перевірку запрошених гуртів на предмет легітимності їх в’їзду та перебування в Україні.

Фестиваль Файне місто: що відомо

Музичний фестиваль проводиться в Тернополі просто неба щорічно з 2013 року. Винятком став 2020 рік, коли фестиваль довелося скасувати через пандемію коронавірусу.

Назва походить від назви пісні Братів Гадюкіних "Файне місто Тернопіль".

Цього року фестиваль проходитиме з 28 липня до 1 серпня на тернопільському Іподромі.

Автор: Олександр Топчій