Виступ російського гурту Wildways на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві сподобався далеко не всім глядачам.

Ролик реакції українців у YouTube опублікувала користувачка Валерія Куценко.

Після завершення виступу вокаліст гурту промовив зі сцени фразу «Боже, бережи царя», натякаючи на Володимира Путіна. Від глядачів у відповідь отримав: «Путін-х*йло».

Проте співак Анатолій Борисов це проігнорував і подякував гостям, що ті прийшли їх послухати. Росіянин сказав, що Wildways дуже скучили за живими виступами.

Хто такі Wildways

Російський рок-гурт Wildways був створений у Брянську у вересні 2009 року. Спочатку хлопці називали себе «Sarah Where Is My Tea», а потім – у 2014-му – гурт перейменувався у Wildways. Наразі вони випустили чотири повноформатні альбоми, чотири міні-альбоми та 14 синглів.

Співають про кохання, порушують тему наркотичної залежності та віри.

Публічно своєї позиції щодо Криму й Донбасу не висловлювали.

Раніше сцену Atlas Weekend неочікувано розігрів російський співак Валерій Меладзе, який теж уникає прямого запитання про російську агресію в Україні.

Автор: Яна Ставська