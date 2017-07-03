Російському гурту після виступу на києвському фестивалі Atlas Weekend заборонили в'їзд до України на 3 роки

Державна прикордонна служба заборонила в’їзд до України іще одному російському гурту - Anacondaz.

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Це сталося вже після виступу музикантів на музичному фестивалі у Києві Atlas Weekend, повідомив "Громадському" речник Держприкордонслужби Олега Слободяна.

Зазначається, що на підставі додаткової інформації, отриманої прикордонниками під час проведених із учасниками гурту співбесідами, під час їхнього виїзду за межі України, було ухвалене рішення про заборону їм в’їзду на наступні три роки.

Раніше повідомлялося, що російський гурт Anacondaz, учасники якого відвідували анексований Крим, виступив на фестивалі Atlas Weekend в Києві в неділю, 2 липня.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, російського музиканта Найка Борзова не впустили на виступ до України. Також не пустили російського музиканта Андрія Лисікова, відомого під псевдонімом Дельфін, не через візит до окупованого Криму. Загалом сімом російським виконавцям відмовили у в'їзді в Україну протягом останніх двох днів.