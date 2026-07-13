Помер зірка фільму 'Парк Юрського періоду'

Акторові було 78 років.

Помер актор Сем Ніл, широко відомий глядачам за ролями у блокбастерах "Парк Юрського періоду" та "Світ Юрського періоду". Нілу було 78 років.

"З великим сумом родина Сема Ніла повідомляє про його смерть у понеділок, 13 липня, у Сіднеї, Австралія. Сем у колі родини пішов з життя з гідністю, яка відрізняла його все життя", – йдеться у заяві родини Ніла, яку опублікувало видання Variety.

"Втрата була раптовою, але благословенною тим, що Сем залишився здоровим... Більш детальна інформація буде надана пізніше", – додається у заяві.

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У 2022 році після завершення зйомок фільму "Світ юрського періоду: Домініон" Ніл повідомив, що у нього діагностували онкологію, через яку йому знадобиться хіміотерапія до кінця життя. Через 5 років актор повідомив, що повністю одужав.

Чим відомий актор

Народившись у Північній Ірландії та виростивши в Новій Зеландії, Ніл активно розвивав кіно в Австралії та Новій Зеландії. Він знявся у бойовику Роджера Дональдсона "Сплячі пси" (1977), першому повнометражному фільмі, знятому в Новій Зеландії.

Через 2 роки він зіграв нареченого неординарної й амбіційної Сибілли Мелвін (Джуді Девіс) у дебютному фільмі Джилліан Армстронг "Моя блискуча кар’єра"; цей фільм став світовим хітом і приніс його акторам та режисеру світову славу.

Він також знявся у двох фільмах жахів, що вийшли у 1981 році: "Омен III: Останній конфлікт" та в епатажному фільмі польського режисера Анджея Жулавського "Одержимість".

Два фільми з Меріл Стріп ще більше підвищили його популярність як провідного актора. Йдеться про кінострічки "Достаток" (1985) та "Крик у темряві" (1988).

Актор також знявся у популярному трилері Філіпа Нойса "Мертва тиша" разом із Ніколь Кідман.

У 1990 році Ніл знявся у справжньому касовому хіті – "Полювання на "Червоний жовтень"".

1993 рік став для Ніла роком чудес. Спочатку він знявся в оскароносному історичному драматичному фільмі Джейн Кемпіон "Піаніно".

Однак успіх цієї стрічки потьмянів на тлі успіху науково-фантастичного трилера Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду", який ознаменував дебют найвідомішого персонажа Ніла: палеонтолога доктора Алана Гранта. Фільм зібрав 914 млн доларів у прокаті.

Ніл повернувся до ролі Гранта у двох із п’яти сиквелів оригінального фільму: "Парк Юрського періоду III" (2001) та "Світ Юрського періоду: Домініон".

Після "Парку Юрського періоду" та ролей у діснеївській екранізації "Книги джунглів" Ніл дебютував як сценарист і режисер. Він продовжував активно працювати в австралійському кіно.

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Нещодавно було названо найкращий фільм за всю історію кіно, і це не "Хрещений батько". Особливий статус отримав культовий трилер Стівена Спілберга.

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