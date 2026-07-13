Вийшов повний трейлер документального фільму 'Кузьма: Страшно веселий'

В український прокат фільм вийде 13 серпня 2026 року.

Вийшов перший повний трейлер біографічної документальної драми "Кузьма: Страшно веселий" про фронтмена культового українського рок-гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка, який загинув у жахливому ДТП 11 років тому.

Через ексклюзивні, небачені раніше архіви фільм показує творчий шлях Кузьми Скрябіна, його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, яке й досі не відпускає.

"Кузьма був одним із тих, хто сформував сучасний український медіапростір – через пісні, телебачення, книжки та відверті розмови зі своєю аудиторією. Він не боявся бути незручним, не прагнув подобатися всім і завжди був близьким з народом. Його гумор був не лише способом розсмішити – він допомагав говорити про складне просто, а багато його думок і сьогодні звучать актуально", – розповідають автори стрічки.

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З моменту своєї загибелі у 2015 році Кузьма став культовою постаттю української культури, але за численними спогадами дедалі рідше можна почути його самого. Саме бажання повернути глядачам не образ, а живу людину стало відправною точкою для створення фільму "Кузьма: Страшно веселий", який дає новий погляд на його особистість, що навіть через понад десятиліття відсутності залишається живою та значущою.

"Мій найбільший сум у тому, що Андрій не зможе побачити, як талановито, тонко, з розумінням і, головне, з якою любов'ю до нього створено цей фільм. Хоча, можливо, він сидить десь на хмаринці, уважно дивиться фільм довжиною у своє життя й думає: "Ну, ви, чуваки, даєте...". Хотілося б, щоб нове покоління хоча б на півтори години відірвалося від інтернет-культури й поринуло в історію "Скрябіна", пізнало як змінювалося суспільство, погляди, люди... бо це життя, і воно кидає нам виклик", – прокоментувала стрічку Світлана Бабійчук, дружина Андрія Кузьменка.

За словами режисера Артема Григоряна ("Яремчук: Незрівнянний світ краси", "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", серіали "Спалах", "Епізоди"), автори фільму прагнули показати Кузьму поза міфами й усталеними ярликами – смішним і вразливим, різким і ніжним, таким, яким його знали найближчі люди, але майже не знає широкий глядач.

"Кузьма був людиною, яка завжди залишалася собою, і саме ця чесність зробила його по-справжньому близьким для мільйонів. Попри те, що його життя обірвалося надто рано, він залишив після себе величезну творчу спадщину, яка й сьогодні надихає", – додав Григорян.

Студія KNIFE! Films півтора роки працювала з архівами (понад 400 годин відео- та аудіоматеріалів і понад 22 000 фотографій, більшість із яких глядачі побачать вперше), які стали основою драматургії і дозволили Андрію Кузьменку самому розповісти власну історію.

"Тренди змінюються, а Кузьма залишається поза часом. Одні бачать у ньому друга, інші – суперечливу особистість. Але байдужим він точно не залишає нікого. Не залишить і після перегляду цього фільму", – резюмував продюсер стрічки Максим Сердюк.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution, в український прокат фільм вийде 13 серпня 2026 року. Паралельно його покажуть у 20 країнах світу.

Нагадаємо, у 2024 році в український прокат виходив ігровий пригодницький фільм "Я, "Побєда" і Берлін", знятий за однойменною напівбіографічною повістю Кузьми.

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