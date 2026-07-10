HBO вирішив здивувати кіноманів неочікуваним кросовером двох популярних серіалів

Другий сезон "Завдання" несподівано став кросовером з "Мейр з Істтауна".

Кіномани невдовзі можуть побачити кросовер двох популярних детективних серіалів від Бреда Інгелсбі – "Завдання" (Task) та "Мейр з Істтауна" (Mare of Easttown).

Як пише Variety, це стало можливим після приєднання до другого сезону "Завдання" акторки Джуліанни Ніколсон в ролі матері трьох дітей Лорі Росс з серіалу "Мейр з Істтауна".

Поки незрозуміло, як саме персонаж Ніколсон вплине на сюжетну лінію "Завдання" – сюжет другого сезону наразі описується доволі розпливчасто: "Том Брендіс (Марк Руффало) очолює нову оперативну групу, але чим глибше заходить операція, тим важче сказати, хто є ціллю".

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Крім Руффало і Ніколсон акторський склад "Завдання" у другому сезоні поповнили Махершали Алі ("Місячне сяйво", "Зелена книга", "Світ Юрського періоду: Відродження", серіали "Картковий будинок", "Справжній детектив"), Гаррі Меллінг (франшиза "Гаррі Поттер", "Блідо-блакитне око", "Пілліон", серіал "Ферзевий гамбіт"), Адам Нагайтіс ("Остання дуель", "Пороховий коктейль", серіал "Чорнобиль"), Аміна Нівес ("Будинок з динаміту", серіал "Єллоустоун") та Едгар Рамірес ("Круїз по джунглях", "Емілія Перес", "Бордерлендз").

Нагадаємо, прем'єра серіалу "Мейр з Істтауна" від Бреда Інгелсбі відбулася на HBO у 2021 році, а головну роль детектива поліції Маріанни "Мейр" Шіхан, яка розслідує вбивство матері-підлітка, поки її власне життя тріщить по швах, зіграла Кейт Вінслет. Тим часом, Ніколсон зіграла Лорі, найкращу подругу Mare, чий син виявляється втягнутим у розслідування вбивства.

Згодом Вінслет та Інгельсбі анонсували другий сезон "Мейр з Істтауна", який спочатку був задуманий як мінісеріал. У 2024 році керівник відділу драматургії HBO Франческа Орсі заявила, що ведуться "ранні обговорення" щодо продовження, а на початку цього року Вінслет сказала про другий сезон: "Я думаю, ми, ймовірно, його зробимо", навіть припустивши, що його можна буде знімати у 2027 році. Однак чи ввійде героїня Вінслед у сюжет "Завдання", наразі невідомо.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 8,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 95% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" і 94% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 81 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 8,4 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

Тим часом, перший сезон детективного серіалу "Завдання" з Марком Руффало в ролі агента ФБР Тома Брендіса на межі зриву через особисту трагедію, який очолював оперативну групу, що намагалася зупинити серію пограбувань наркопритонів у робочому передмісті Філадельфії, вийшов на HBO у вересні 2025 року. Його творцем також став Бред Інгелсбі.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 7,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 96% схвалення від критиків і 77% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 77 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 7,2 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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