Далі з Дорофєєвою йде Лазановський, саме він виступить у фіналі проекту.

Далі на "Голосі країни" виступила команди Наді Дорофєєвої. Так, Ілля Ніколаєнко заспівав у дуеті зі співаком ALEKSEEV, який теж починав свій шлях на шоу. Вони виконали пісню "Пьяное солнце".

Читайте такожЮлія Тимочко заспівала хіт гурту KAZKA та потрапила до фіналу "Голосу країни"

"Ваш дует дуже гармонійний, ви так круто спрацювалися", - прокоментував виступ Монатік.

"Ілля, ти - найстильніший голос цього сезону! Я дуже вірю в тебе", - сказала зіркова наставниця Дорофєєва.

Наступний учасник команди Дорофєєвої Сергій Лазановський заспівав разом із Сергієм Бабкіним ліричну пісню "Ще осінь зовсім молода".

"Це було бездоганно, це було над землею заспівано", - охарактеризувала виступ Тіна Кароль.

"Сергію, дякую за таку пісню тобі дуже. Сергій, мій Сергію, ти на "Голосі" так подорослішав... Ти - реальний претендент на перемогу", - прокоментувала Надя Дорофєєва.

Згодом учасники команди Дорофєєвої разом з нею заспівали її хіт "Горит".

Дорофєєва віддала Ніколаєнку 45%, Лазановський отримав 55%. Глядачі віддали першому 20%, другому вокалісту - 80%.

Таким чином, до фіналу шоу "Голос країни-11" пройшов Сергій Лазановський.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко