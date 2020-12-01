Прем'єра спецепізоду запланована на 6 грудня.

HBO опублікував тизер першого спеціального епізоду серіалу «Ейфорія» під назвою «Частина перша: Ру».

Читайте також"Мандалорець", "Месники", "Дивні дива": у США визначили найперспективніші розважальні франшизиРолик опублікований на YouTube-каналі euphoria.

Судячи з тизеру, героїня Зендаї дзвонить колишньому наркоману Алі, якого грає Колман Домінго, після чого зустрічається з ним в кафе.

У тизері також з'являється Джулс Вон у виконанні Хантер Шефер.

Серіал «Ейфорія»: що відомо

Американська телевізійна підліткова драма, створена Семом Левінсоном і заснована на однойменному ізраїльському міні-серіалі.

Прем'єра серіалу відбулася 16 червня 2019 року.

У липні 2019 року серіал був продовжений на другий сезон, зйомки якого були відкладені на початок наступного року.

Серіал розповідає про проблеми американських підлітків. Його головні герої - 17-річна наркоманка Ру і її трансгендерна подруга Джулс.

Спеціальні епізоди «Ейфорії»

У жовтні HBO анонсував вихід двох різдвяних спеціальних епізодів «Ейфорії».

Прем'єра першого спецепізоду запланована на 6 грудня.

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Автор: Катерина Шварц