Серіал "ейфорія" продовжено на другий сезон / скріншот
HBO опублікував тизер першого спеціального епізоду серіалу «Ейфорія» під назвою «Частина перша: Ру».
Читайте також"Мандалорець", "Месники", "Дивні дива": у США визначили найперспективніші розважальні франшизиРолик опублікований на YouTube-каналі euphoria.
Судячи з тизеру, героїня Зендаї дзвонить колишньому наркоману Алі, якого грає Колман Домінго, після чого зустрічається з ним в кафе.
У тизері також з'являється Джулс Вон у виконанні Хантер Шефер.
Серіал «Ейфорія»: що відомо
- Американська телевізійна підліткова драма, створена Семом Левінсоном і заснована на однойменному ізраїльському міні-серіалі.
- Прем'єра серіалу відбулася 16 червня 2019 року.
- У липні 2019 року серіал був продовжений на другий сезон, зйомки якого були відкладені на початок наступного року.
- Серіал розповідає про проблеми американських підлітків. Його головні герої - 17-річна наркоманка Ру і її трансгендерна подруга Джулс.
Спеціальні епізоди «Ейфорії»
У жовтні HBO анонсував вихід двох різдвяних спеціальних епізодів «Ейфорії».
Прем'єра першого спецепізоду запланована на 6 грудня.
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