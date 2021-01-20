Серія глибше розкриє стосунки між головними героїнями Джулс та Ру.

Канал HBO опублікував трейлер другого спеціального епізоду, присвяченого одній з головних героїнь серіалу «Ейфорія» - Джулс.

Читайте такожВийшов трейлер хорору "Країна чудес Віллі" з Ніколасом Кейджем (відео)Ролик з'явився на YouTube-каналі сервісу.

Серія буде називатися «Трахни будь-кого, хто не є морською краплею». Також є друга назва «Частина 2: Джулс», що підкреслює, що це продовження першого спецепізоду.

Судячи з відео, серія глибше розкриє стосунки між Джулс та Ру.

«Ру - перша дівчина, яка не просто дивилася на мене. Вона по-справжньому бачила мене», - каже Джулс.

Серіал «Ейфорія»: трейлер

Серіал «Ейфорія»: що відомо

Американська телевізійна підліткова драма, створена Семом Левінсоном і заснована на однойменному ізраїльському міні-серіалі.

Прем'єра серіалу відбулася 16 червня 2019 року.

У липні 2019 року серіал був продовжений на другий сезон, зйомки якого були відкладені на початок наступного року.

Серіал розповідає про проблеми американських підлітків. Його головні герої - 17-річна наркоманка Ру і її трансгендерна подруга Джулс.

Спеціальні епізоди «Ейфорії»

У жовтні HBO анонсував вихід двох різдвяних спеціальних епізодів «Ейфорії».

Прем'єра першого спецепізоду запланована на 6 грудня.

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Автор: Катерина Шварц