Актриса вперше з 2020 року опублікувала допис в Twitter, але швидко його видалила.

Гучний серіал від Netflix "Хід Королеви" могли продовжити на другий сезон. Актриса Аня Тейлор-Джой приголомшила фанатів натяком на продовження історії своєї героїні.

Так, у своєму Twitter актриса опублікував перший з 2020 року пост. У ньому вона лаконічно написала: "The Queen's Gambit 2" (Хід Королеви 2). Однак допис Ані Тейлор-Джой незабаром було видалено, але в мережі залишилися його скріншоти.

Натяк Ані Тейлор-Джой підірвав мережу, адже шанувальники вже й не сподівалися на продовження серіалу. У вересні 2021 року режисер і виконавчий продюсер "Ходу королеви" Скотт Френк заявив, що проект не буде продовжено на другий сезон.

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Нині ж, коли сама актриса вирішила написати про це публічно, у фанатів з'явилася надія. Втім, поки що інформацію про другий сезон офіційно ніхто не прокоментував.

Серіал "Хід Королеви" - що відомо

Американський драматичний міні-серіал, заснований на однойменному романі Уолтера Тевіса, виданому в 1983 році, вийшов на Netflix 23 жовтня 2020 року. "Хід Королеви" вразив глядачів. Серіал швидко став популярним. На той момент він встановив рекорд і став найпопулярнішим на Netflix.

Серіал настільки вразив кіноманів, що спровокував сплеск інтересу до шахів по всьому світу. Продажі шахових наборів різко зросли. Фінал серіалу "Хід Королеви" отримав найвищий рейтинг в історії Netflix. Замкнула трійку лідерів друга серія цього ж серіалу.

Однак не обійшлося і без скандалів. Грузинська шахістка подала в суд на Netflix за приниження в серіалі "Хід Королеви". Там її назвали росіянкою.

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