Шостий сезон шоу про британську королеву Єлизавету II буде поділений на дві частини – перша вийде вже 16 листопада 2023 року, а друга стане доступна 14 грудня.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший трейлер шостого сезону популярного історичного серіалу "Корона" (The Crown), що розповідає про життя і правління королеви Єлизавети II.

З нового ролика зокрема стало відомо, що новий шостий сезон шоу, який стане для нього останнім, буде поділений на дві частини – перша вийде вже 16 листопада 2023 року, а друга стане доступна 14 грудня цього ж року. Скільки епізодів буде в кожній частині, наразі невідомо.

Водночас вже відомо, що новий сезон "Корони" розповість про життя британської королеви в період з 1997 по 2005 рік. Зокрема, будуть охоплені такі знакові історичні події, як прем'єрство Тоні Блера, смерть принцеси Діани, ранні стосунки принца Вільяма і Кейт Міддлтон, а також весілля принца Чарльза і Камілли Паркер Боулз.

У шостому сезоні до ролі королеви Єлизавети II повернеться Імельда Стонтон, яка вже втілила її образ в п'ятому сезоні. Джонатан Прайс знову зіграє чоловіка королеви принца Філіпа, Домінік Уест знову постане в образі принца Чарльза, а Елізабет Дебікі повторить роль принцеси Діани. Тим часом, Ед Маквей і Мег Белламі вперше втілять на екрані образи принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Серіал "Корона" – що відомо

Історичний серіал "Корона" виробництва Великобританії і США розповідає про життя і правління королеви Єлизавети II (1926-2022). Перший сезон вийшов у 2016 році та незабаром став одним із найуспішніших серіалів Netflix.

Події серіалу почалися з весілля майбутньої королеви Єлизавети і принца Філіпа в 1947 році. Цей і кожен наступний сезон охоплював приблизно десятирічні періоди з життя королеви.

На кожні два сезони серіалу відбувалася зміна основних акторів. Так, в перших двох сезонах роль королеви виконувала Клер Фой, а в третьому і четвертому – Олівія Колман. У п'ятому та шостому сезонах роль дісталася Імельді Стонтон.

За шість сезонів серіалу в ньому взяли участь чимало іменитих акторів і актрис, серед яких – Хелена Бонем Картер, Джилліан Андерсон, Ванесса Кірбі, Джош О'Коннор, Емма Коррін, Метт Сміт та інші.

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