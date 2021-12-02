Дія в новому сезоні відбуватиметься через 23 роки після останніх серій попереднього сезону.

Сценаристка костюмованого серіалу "Кріпосна" Тала Пристаєцька розповіла, що в четвертому сезоні ключові ролі зіграють діти улюблених героїв.

Про це повідомляє "КП Україна".

Цікаво, що в четвертому сезоні крім нових акторів, також гратимуть і ті, яких глядачі бачили раніше. Але за словами Тали, не всі герої повернуться до своїх ролей. Наприклад, в новому сезоні ми вже не побачимо Анну Сагайдачну (Наталі Дорошенко) і Максима Радугіна (Андрій Жадан).

Читайте такожСім'я Гуччі обурилася фільмом Рідлі Скотта "Будинок Гуччі"При цьому одну з головних ролей зіграє висхідна зірка Анастасія Нестерко, яка виконає роль Зоряни, дочки Назара і Орисі.

"Персонаж Насті Нестеренко - один з найскладніших персонажів четвертого сезону. Актриса, яка в свої дуже юні роки примудрилася показати всі тонкощі двох найскладніших сцен в самопробі. У всіх був один і той же вердикт: "Нестеренко – відкриття і майбутня зірка", - сказала Тала.

Також сценаристка зазначила, що дія "Кріпосної 4" відбуватиметься через 23 роки після останніх серій третього сезону. Так, можна буде побачити доленосну зустріч нащадків Косачів і Каті в Червінках.

Нагадаємо, раніше зірка "Кріпосної" розповіла про важку травму.

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Автор: Діана Могилєвич