Одночасно офіційно стало відомо, що другий сезон приквела "Гри престолів" стартує 16 червня 2024 року.

Стрімінговий сервіс HBO випустив одразу два трейлера другого сезону фентезі-серіалу "Дім дракона" (House of the Dragon), що є приквелом культової "Гри престолів.

Зокрема, "чорний" трейлер показаний з точки зору королеви Рейніри Таргарієн, принца Деймона Таргарієна та їхніх прихильників, які прагнуть повернути їй престол.

У "зеленому" трейлері події показані з точки зору королеви Алісенти Хайтауер, її батька сіра Отто Хайтауера та сина короля Ейгона II Таргарієна, які узурпували престол.

Одночасно офіційно стало відомо, що другий сезон приквела "Гри престолів" стартує 16 червня 2024 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього місяця в Warner Bros. Discovery анонсували вихід продовження серіалу "Дім дракона" десь влітку 2024 року. На щастя фанатів шоу, цим "влітку" виявився червень, а не серпень.

Наразі відомо, що другий сезон серіалу складатиметься з 10 епізодів. У ньому до своїх ролей повернуться Метт Сміт (принц Деймон Таргарієн), Олівія Кук (королева Алісента Хайтауер), Емма Д'Арсі (королева Рейніра Таргарієн), Ів Бест (принцеса Рейніс Таргарієн), Стів Туссен (лорд Корліс Веларіон), Фаб'єн Франкель (сер Крістон Коль), Юен Мітчелл (принц Еймонд Таргарієн), Том Глінн-Карні (король Ейгон II Таргарієн), Соноя Мізуно (Місарія), Ріс Іванс (сір Отто Хайтауер), Гаррі Коллетт (принц Джекейріс "Джейс" Веларіон), Бетані Антонія (леді Бейла Таргарієн), Фібі Кемпбелл (леді Рейна Таргарієн), Фіа Сабан (королева Гелейна Таргарієн), Джефферсон Голл (лорд Джейсон Ланністер/сір Тіланд Ланністер) і Меттью Нідем (лорд Ларіс Стронг).

Серед новачків другого сезону – Абубакар Салім (серіал "Виховані вовками") у ролі Еліна з Халла, Гейл Ренкін (серіали "Блиск", "Перрі Мейсон") у ролі Еліс Ріверс, Фредді Фокс (серіал "Повільні коні") у ролі сіра Гвейна Хайтауера і Саймон Рассел Біл ("Смерть Сталіна", "Глибоке синє море") у ролі сіра Саймона Стронга.

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