Сервіс навіть назве ваш "музичний вік" залежно від улюбленої музичної епохи.

Spotify запустив Wrapped 2025 - персональні музичні підсумки року, які вже доступні в застосунку для iOS і Android, а за бажання їх можна відкрити і за прямим посиланням у браузері.

Формат не змінюється з року в рік: вертикальні картки, що збираються в слайд-шоу, яке гортається свайпами і супроводжується вашими ж треками.

У добірці можна побачити все, що формувало ваш музичний рік: найчастіший жанр, улюблених виконавців, топ-композиції, альбоми і навіть "музичний вік" - метрику, за якою сервіс визначає, на яку епоху ви орієнтуєтесь у своїх уподобаннях.

Коли всю історію переглянуто, Spotify пропонує завантажити картку з основними даними. Доступно чотири варіанти оформлення, відрізняються тільки візуалом, тож можна вибрати той, що більше чіпляє.

Раніше ми розповідали, що в Spotify додали можливість переносити свій плейлист з інших стримінгів. Функція працює через сервіс TuneMyMusic.

Крім того, нещодавно в Spotify стало можна безкоштовно слухати будь-яку музику. Раніше без преміум підписки Spotify композиції запускалися випадковим чином.

