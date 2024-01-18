Точна дата релізу невідома – це відбудеться після завершення прокату в кінотеатрах.

Українька драма "Як там Катя?", яка вже наступного тижня вийде в українських кінотеатрах, була придбана сервісом HBO Europe.

Як повідомила прес-служба дистриб'ютора Adastra Cinema, точна дата релізу фільму на одному з найбільших стрімінговій платформі світу буде відома пізніше. Однак точно відомо, що це відбудеться лише після закінчення усіх етапів його міжнародного та українського прокату.

"HBO – надпотужний та престижний бренд. Їх кураторський вибір завжди є гарантією якості для глядача. Маю за честь те, що наша стрічка буде демонструватися разом з роботами визнаних світових митців", – прокоментувала новину режисерка та авторка сценарію стрічки "Як там Катя?" Крістіна Тинькевич.

Водночас продюсерка фільму Ольга Матат вважає придбання фільму сервісом HBO Europe хорошою новиною для усього українського кіно.

"Дуже рада, що нашу стрічку отримають можливість побачити не лише в усіх кінотеатрах України, а й у Європі. Той факт, що один з найбільших стримінгових сервісів світу купив нашу стрічку є позитивним сигналом для українських авторів, виконавців та продюсерів. Українські фільми все більше досягають реальної популярності у Європі та в цілому у світі, що відкриває нам більші перспективи", – заявила вона.

Про що фільм "Як там Катя?"

Фільм розповідає про лікарку швидкої допомоги та одиноку мати Анну, яка є опорою для своєї родини – сестри, матері та єдиної доньки Каті. Анна – сильна жінка, яка планує подарувати своєї дитині краще життя, ніж у неї. Але сталася неочікувана та шокуюча трагедія, яка може все зруйнувати та залишити героїню на одинці з байдужою системою та безмежною втратою.

Стрічка стала повнометражним дебютом української режисерки Крістіни Тинькевич, що виріс із її однойменного короткометражного фільму 2016 року.

Світова прем’єра фільму відбулась на 75-му кінофестивалі у Локарно в конкурсній програмі Concorso Cineasti del presente, де він отримав дві нагороди: спеціальний приз журі Ciné+ та приз за найкращу акторську гру для Анастасії Карпенко, яка зіграла роль Анни. Пізніше стрічка здобула перемогу в національному повнометражному конкурсі 52-го КМКФ "Молодість"

Цікаві факти про фільм ви можете почитати в нашому окремому матеріалі.

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