Діти заспівали колядку українського композитора Миколи Леонтовича «Щедрик» в інтерпретації популярного гурту Pentatonix.

В інтернеті стрімко набирає популярності колядка «Щедрик», виконана дітьми священника з Тернопільщини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, кліп вирішили зняти діти отця Василя Брона, священника з села Велика Березoвиця. Вони переспівали відому на весь світ колядку українського композитора Микола Леонтовича «Щедрик» в інтерпретації популярного акапельного гурту Pentatonix «Carol of the Bells».

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В єпархії зауважують, що за кілька днів відео уже переглянуло у соцмережах понад 80 тис. користувачів, у YouTube кількість переглядів сягає 20 тис.

Oтець Василь Брона є настоятелем храму Вознесіння Господнього, що під Тернополем. Має шестерo дітей, четверo з них є учасниками музичного квартету: Іванна, Павлo, Марія та Дмитрo.

Pentatonix — американська акапельна група, яка складається з п'яти вокалістів: Скот Хоуінг, Мітч Грассі, Кірстін Мальдонадо, Метт Саллі і бітбоксер Кевін Олушола. Колишній учасник Аві Каплан залишив групу у 2017 році.

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Автор: Андрій Вацик