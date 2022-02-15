Анонс був опублікований вельми оригінальним способом.

Телеканал ВВС повідомив дату виходу шостого і фінального сезону популярного серіалу "Гострі картузи", що розповідає про злочинний клан Шелбі в британському Бірмінгемі в 1920-і роки.

Анонс був опублікований вельми оригінальним способом - в Бірмінгемі на стіні однієї з будівель намалювали величезний мурал з обличчям головного героя серіалу Томаса Шелбі, роль якого виконує Кілліан Мерфі. Фото опубліковано в Twitter-акаунті каналу.

"Шелбі знову в справі", - підписали знімок ВВС.

Згідно з інформацією на муралі, створеним вуличним художником Akse, фінальні серії серіалу вийдуть 27 лютого. Крім Мерфі, до своїх ролей в шостому сезоні повернуться Том Харді, Пол Андерсон, Фінн Коул і Аня Тейлор-Джой.

Нагадаємо, раніше Netflix опублікував перший трейлер другого сезону серіалу "Бріджертони".

Крім того, Netflix заявили, що готують спін-офф серіалу, який розповість про життя королеви Шарлотти. Однак цей проект не буде заснований на книгах Джулії Куїн.

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